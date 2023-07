ASSE - Mercato : les premiers mots de Dylan Batubinsika

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

À 27 ans, Dylan Batubinsika va découvrir la Ligue 2. Après avoir été formé au PSG, le défenseur franco-congolais effectuera son retour sur les pelouses françaises. Après l’officialisation de sa signature, il a exprimé sa joie.

Batubinsika est impatient

Ainsi que sa fierté et son impatience. "Je suis fier de porter ces couleurs, celles de l'un des plus grands et emblématiques clubs de France. J'ai hâte de découvrir Geoffroy-Guichard, le feu du Chaudron. J'ai fait mon chemin et je suis très heureux de revenir en France, à la maison, pour découvrir la Ligue 2 BKT", a-t-il déclaré au site internet des Verts.

Son arrivée tombe à pic, l’ASSE devra être meilleure défensivement cette saison…

✍️ @DBatubinsika, bienvenue chez toi ! 🏠💚



Le défenseur de 27 ans vient renforcer l'arrière-garde stéphanoise et devient le nouveau numéro 2️⃣1️⃣ des Verts ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 21, 2023

