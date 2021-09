ASSE – Mercato : les premiers pas d'Ignacio Ramirez n'ont pas séduit que Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

L'ASSE s'est inclinée hier à Montpellier (0-2) et Ignacio Ramirez, sa recrue estivale, n'a guère eu le temps de s'illustrer à son entrée en jeu, sevré de ballons. Mais l'Uruguayen, qui a séduit Claude Puel dès ses premières séances d'entraînement, a déjà gagné la confiance de son capitaine, Mahdi Camara.

Camara : « J'ai confiance en lui »

Interrogé par Prime Vidéo hier à la Mosson, le milieu des Verts a en effet eu ces mots (retranscrits par Evect) : « Je pense qu'Ignacio va petit à petit monter en puissance. Il nous a déjà montré de belles choses à l'entraînement. Tout le groupe est content de lui, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions. J'ai confiance en lui et je sais qu'il va nous apporter cette saison. On va le mettre dans les meilleures conditions possibles. On a vu qu'il avait les qualités, on ne s'inquiète pas pour lui ».