ASSE – Mercato : les prolongations d'Hamouma et Debuchy font toujours débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

David, Landulec :

« Oui, même si le projet est essentiellement basé sur la jeunesse. Je pense que les jeunes ne peuvent pas s'aguerrir sans les conseils et l'appui des anciens. Pour les encadrer et les faire progresser, l'expérience de joueurs comme Hamouma et Debuchy reste très importante. On ressent un manque lorsqu'ils ne sont pas présents sur le terrain. »

Jean-Claude, Huriel :

« Oui, il faut absolument les garder. Ce sont deux joueurs cadres, qui sont très importants dans le groupe. Nous leur devons beaucoup ! Je pense qu'ils doivent terminer leur carrière à l'ASSE. »

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban :

« Non, aucun des deux. Mathieu Debuchy commence à éprouver des difficultés physiques pour tenir son couloir droit durant 90 minutes. Il a accompli une très belle carrière depuis ses débuts à Lille, mais ses dernières prestations indiquent qu'il arrive au bout de sa carrière. Concernant Romain Hamouma, malgré une saison encore marquée par des blessures, il démontre qu'il possède de beaux restes et une technique largement au-dessus de la moyenne. Cependant, à l'instar de Debuchy, il ne me semble pas opportun que la direction le prolonge. Il est trop irrégulier. D'autre part, la politique mise en place par Claude Puel favorisant l'éclosion de jeunes talents, ne garantit plus une place de titulaire indiscutable à Hamouma. »

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

« Ils méritent d'être prolongés encore au moins une saison. Ce sont des joueurs qui peuvent rendre encore service dans la rotation, et aider la nouvelle génération. Et ce sont surtout des leaders dans le vestiaire. L'apport de joueurs d'expérience est fondamental. On l'a bien vu cette saison... »

Bernard, Saint-Étienne :

« Oui, sans hésiter. Le club doit prolonger les deux joueurs. Romain Hamouma a 34 ans, mais il apporte encore à l'équipe. Mathieu Debuchy, a 35 ans, c'est le vieux briscard dont on aura besoin la saison prochaine, à coup sûr. Il apportera encore. »

Christophe, Ruoms :

« On doit prolonger ces deux joueurs expérimentés, qui connaissent le haut niveau. Ce sont en plus des joueurs décisifs. Dès qu'ils sont absents, ça se ressent vraiment, encore plus pour Debuchy. C'est très important qu'ils soient encore là la saison prochaine. »

Baptiste, Beaulieu :

« Hamouma et Debuchy sont deux piliers de l'équipe. Ils amènent leur combativité, leur détermination, leur justesse technique à chaque match. Et ils apportent surtout beaucoup d'expérience à cette jeune équipe. Pour moi, ils sont essentiels pour le club même s'ils sont vieillissants. »

Pascal, Chomérac :

« Oui à 100 % pour Hamouma. C'est un joueur que tous les supporters stéphanois aiment. Ça fait 9 ans qu'il est à ''Sainté''... Il est technique, rapide. C'est l'un des rares joueurs capables de faire la différence à n'importe quel moment. Lorsqu'il est sur le terrain, on prend souvent du plaisir. On regrette forcément toutes ses blessures, mais ça n'enlève pas toutes ses qualités. Ce serait un coup dur de ne plus le voir chez nous la saison prochaine. Je suis plus partagé pour Debuchy. Il a encore un bon niveau, mais ça devient de plus en plus dur physiquement. J'espère que Maçon jouera sur le côté droit la saison prochaine. Après, c'est sûr que Debuchy pourrait lui apporter toute son expérience, et au groupe en général... Donc pourquoi pas. »