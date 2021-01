ASSE - Mercato : les supporters verts accablent Romeyer après la saga Mostafa Mohamed

« L'image et l'attitude renvoyées sont désastreuses pour l'avenir.

Rater un transfert, ça arrive. Mais la méthode... Qui va vouloir traiter avec nous après une telle sortie ? »

BNX, ASSE-Live

« Je crois que je n’ai jamais vu ça de ma vie

C’est au-delà du sabordage. Il est vraiment tant que la mascarade s’arrête, sérieusement. Je ne reconnais plus mon club, privé de tout ambition, à la une des médias pour des affaires rocambolesque et des changements systématique de politique et d’équipe dirigeante. C’est d’une tristesse sans nom. »

Trentreznor, ASSE-Live

« Le monde du football se fout de nous, comme d'habitude on est la risée de la L1. Quel scandale. Un de plus. »

Alexsio, ASSE-Live



« Maintenant il est clair que Romeyer ne doit plus revenir aux affaires tant il rend une tres mauvaise image de Sainté . »

Vertdecoeur84, ASSE-Live

« Ca me fait bien marrer ceux qui critiquent Romeyer sur chaque sujet. Je trouve qu il a eu raison sur ce coup. Il a gueulé quand il fallait . Ca s est pas fait tant pis. Next ! »

Chris, EVECT

« Encore et toujours de l’amateurisme... tjrs du cinéma ds les médias... pendant ce temps Lyon signe Slimani gratuitement...et Fofana il a été transféré où déjà?? »

Le raz, EVECT

« Merci président d'avoir montré au monde votre science de la négociation. »

Guiasse, Poteaux-Carrés



« Mais pourquoi tout gâcher avec une com désastreuse ?

Qu'il laisse parler ceux qui savent le faire. »

Sosof, Poteaux-Carrés

« L'ultimatum c'était plutôt bien joué. Les dénonciations surtout s'il y a dedans le ou les agents de Mohamed, c'est plutôt foireux !

Après, comme dit par tous, l'image c'était pathétique ! »

Nyme, Poteaux-Carrés

« Il n’y a que chez nous que l’on voit ça,chaque Mercato il y a toujours un couac, c’est de plus en plus risible. »

Portosvert, Poteaux-Carrés