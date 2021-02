ASSE – Mercato : les Verts à la lutte avec le LOSC pour une pépite du Burkina

A l'affût de jeunes talents, l'ASSE suit de très près ce qui se passe lors de la Coupe d'Afrique des Nations U20 ou sur sa petite sœur U17. Comme révélé plus tôt, les Verts ont flashé sur Ibou Sané (Sénégal, Génération Foot), Oumar M'Bareck (Mauritanie, ASAC Concorde) et Bouchir Belloumi (Algérie, MC Oran).

Et, ce vendredi, Foot Mercato a avancé un nouveau nom : Nasser Djiga (18 ans). Défenseur central originaire du Burkina Faso et évoluant au Vitesse FC, l'intéressé s'est notamment distingué lors de l'élimination des Etalons face à l'Ouganda jeudi lors de la CAN U20.

D'après le site internet, de nombreux recruteurs espagnols, belges et suisses ont aussi flashé sur lui. Egalement tourné vers une politique de recrutement très agressive sur les jeunes talents, le LOSC est également sur les rangs. Dossier à suivre.