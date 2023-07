ASSE - Mercato : les Verts accélèrent pour une piste, cela confirme un gros départ !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Alors que Loïc Perrin et Jean-Français Soucasse ont annoncé que la porte d'un départ était fermée pour Niels Nkounkou cet été, l'ASSE se préparerait bien en interne pour remplacer l'international Espoirs français, ardemment courtisé par l'Eintracht Francfort.

L'ASSE donne un coup d'accélérateur pour Leautey

Et pour cause, d'après nos confrères de Peuple Vert, les dirigeants stéphanois auraient fait du joueur d'Amiens, Antoine Leautey, leur priorité en cas de départ de Niels Nkounkou cet été. Des contacts entre le joueur de 27 ans, capable à la fois d'évoluer au poste de piston gauche que de piston droit, et le le club du Forez auraient été noués et devraient prochainement s'accentuer.

Après l'échec du dossier Livolant, l'ASSE devrait passer la seconde dans son Mercato.#ASSEhttps://t.co/nnGnCv0Lp1 — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) July 26, 2023

