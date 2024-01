ASSE – Mercato : les Verts actent le départ de Gaëtan Charbonnier

Ce lundi, l’ASSE a annoncé qu’un accord avait été trouvé pour que Gaëtan Charbonnier (35 ans) rejoigne le club corse, actuellement 13ème de Ligue 2. Si le club ligérien ne précise pas les modalités du deal, l’attaquant aux 6 buts en 27 matchs dans le Forez a bel et bien été libéré de ses six derniers mois de contrat.

Même s’il ne touchait pas le même salaire qu’à son arrivée en héros en décembre 2022, l’ex Auxerrois était l’un des plus gros salaires du vestiaire stéphanois (plus de 40 000€ brut par mois).

En Corse, où il a signé pour un an et demi jusqu’en juin 2025, il portera le numéro 14.

ℹ️ Ce lundi, l'AS Saint-Étienne et le @SCBastia ont trouvé un accord pour que Gaëtan Charbonnier (35 ans) rejoigne le club corse. L'ASSE lui souhaite une bonne continuation ! 💚

