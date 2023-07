ASSE - Mercato : les Verts actent une nouvelle signature

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Après Karim Cissé hier, l'ASSE a annoncé la signature professionnel d'un autre joueur de L'Etrat : Cheick Fall (milieu, 19 ans). Arrivé il y a quelques mois de Guédiawaye Football Club, le club partenaire des Verts au Sénégal, le milieu de terrain a vite convaincu les décideurs de lui offrir un premier contrat professionnel de trois saisons jusqu'en juin 2026.

Loïc Perrin croit beaucoup en Cheick Fall

Sur le site officiel du club, Loïc Perrin (directeur sportif de l'ASSE) a justifié cette décision : "Cheikh est un joueur très résistant, qui a déjà fait une année complète au sein du Centre de formation durant laquelle il a pu montrer toutes ses qualités. Il a beaucoup de volume, il est a l'écoute, attentif. Il est arrivé avec beaucoup de maturité au sein du groupe professionnel. Timide mais libéré sur le terrain. On croit en lui et s'il a été récompensé lors du dernier match contre Valenciennes par une entrée, ce n'est pas un hasard. J'espère qu'on va continuer à le faire progresser et qu'on le verra sur les terrains de Ligue 2 BKT cette année."

✍️ Aperçu en @Ligue2BKT lors de l'ultime journée, Cheikh Fall signe son #PremierContratPro !



Le jeune milieu de terrain (19 ans) est lié avec les Verts jusqu'en 2026 ? — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 2, 2023

