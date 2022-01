ASSE – Mercato : les Verts discutent avec Arsenal, le fantasme Aubameyang renaît !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

En quête d'au moins quatre renforts durant le Mercato d'hiver, l'ASSE envisage bel et bien de se renforcer en attaque comme Pascal Dupraz l'a confirmé à Eurosport. Si l'on en croit Sky Sports, les Verts comme le club de Middlesbrough ont bien entamé des pourparlers avec Arsenal pour tenter de récupérer en prêt l'attaquant des U23 des Gunners Folarin Balogun (20 ans), 13 buts en 11 matches dans le championnat des réserves anglais.

Balogun approché, Newcastle pourrait briser le rêve Aubameyang

Pourtant, c'est bel et bien une autre piste qui crée un fantasme irréel chez les supporters de l'ASSE : celle menant à Pierre-Emerick Aubameyang. « Aubame ? J'essaie de le convaincre (…) Même si ça sonne comme une blague, je le pense très fort quand je lui demande de revenir. J'espère qu'il répondra favorablement mais je ne sais pas si ce serait possible », a notamment lâché Bakary Sako face à la presse pour la reprise de l'entraînement des Verts. Une sortie qui n'est pas passée inaperçue Outre-Manche où le Mirror a ouvert la voie à cette « offre potentielle venue de Ligue 1 et pleine de nostalgie ». « Des choses plus étranges se sont produites dans le football », ajoute le tabloïd britannique.

Le Mirror assure cependant qu'un autre favori se dégage pour accueillir « PEA » à son retour de la CAN : Newcastle. Dix-neuvièmes de Premier League et relégables, les Magpies auraient récemment pris langue avec Arsenal pour tenter d'obtenir le prêt du Gabonais jusqu'à la fin de saison. Contrairement à un Saint-Etienne sans le sou et ne disposant pas des moyens pour offrir un salaire équivalent à Aubameyang, Newcastle peut maintenir le train de vie de l'ancien joueur du Milan AC et du Borussia Dortmund tout en proposant une option d'achat à 20 M£ permettant aux Gunners de sauver la face...