ASSE - Mercato : les Verts font une annonce monumentale sur Saliba !

L’ASSE a bel et bien tenté de faire revenir William Saliba dans les dernières heures du mercato. Si certains en doutaient encore, le club ligérien a choisi lui-même de communiquer sur ce sujet ce mardi matin. « Bien avant la fermeture du mercato, l’ASSE avait conclu un accord avec William Saliba et accepté la proposition d’Arsenal pour un prêt d’une saison, peut-on lire dans un communiqué. Hélas, toutes les conditions administratives n’ont pu être réunies à temps, en Angleterre, pour la finalisation du dossier. La déception est grande pour l’ASSE et William Saliba, particulièrement déterminé à revenir dans le club où il s’était épanoui. »

Je suis très content de rejoindre @ASSEofficiel en prêt pour le reste de la saison. Je suis ravi de ce nouveau challenge en France avec une grande équipe! #AllezLesVerts⁣ pic.twitter.com/Y0qHsCGHyH — Panos Retsos (@PanosRetsos) October 5, 2020