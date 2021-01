ASSE – Mercato : les Verts inspirés par l'offre d'un concurrent pour Mostafa Mohamed ?

Plus les jours passent, plus les liens entre l'ASSE et Zamalek pour le transfert de Mostafa Mohamed semblent se distendre. Les différences de prétentions entre les deux parties semblent assez importantes, que ce soit au niveau de l'indemnité de transfert que des différentes bonus.

Les quelques 1,5 millions d'euros qui séparent les deux offres montrent que l'ASSE n'a aujourd'hui pas les moyens de réaliser une quelconque folie. Un constat logique au vu des finances actuelles du club. Mais les Verts pourraient peut-être puiser de l'inspiration chez la concurrence pour conclure ce dossier.

Un prêt payant avec option, possibilité envisageable ?

Le journaliste de Zamalek TV Khaled El-Ghandour, dans des propos relayés par KingFut et Poteaux Carrés, assure en effet que le club d'Almeria, en 2e division espagnole, a tenté sa chance autrement. « Les responsables de Zamalek m'ont dit qu'ils ont reçu une offre d'Almeria. Cette proposition est attractive financièrement. Almeria propose un prêt payant de 1,5 M€ avec une option d'achat de 5 M€. Zamalek est prêt à discuter cette offre si c'est seulement en prêt, et si le joueur souhaite jouer en D2 espagnole ».

Faute de pouvoir conclure un transfert dès cet été, les Verts peuvent-ils donc imiter Almeria avec un prêt payant avec option d'achat qui limiterait l'investissement dès cet hiver, tout en contentant Zamalek sur le montant global ? Réponse dans les prochains jours.