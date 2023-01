ASSE - Mercato : les Verts misent sur un buteur inattendu

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Les supporters de l’ASSE respirent un peu mieux. Si les Verts sont encore englués à la dernière place du classement de Ligue 2, la victoire de mardi contre Laval (1-0) a redonné de la confiance au groupe de Laurent Batlles avant de se déplacer à Niort lundi lors de la 19e journée (20h45).

En attendant, un joueur visé par Loïc Perrin il y a encore trois semaines s’est distingué en faisant trembler les filets hier soir de manière inattendue : Pape Cissé. Déjà passé dans les rangs de l’ASSE, le défenseur a marqué en Coupe de Grèce contre Atromitos !

Le colosse sénégalais, au bon endroit pour pousser le ballon dans le but adverse, n'avait plus joué avec l'Olympiakos depuis sa défaite en Ligue Europa contre le FC Nantes d’un certain Denis Appiah le 3 novembre dernier. Son avenir pourrait-il être relancé par ce but ?