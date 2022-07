ASSE : Guion donne des tuyaux à Batlles pour Lobry et Cafaro

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

David Guion a rencontré les Verts en match de préparation avec les Girondins de Bordeaux à Vichy (1-1). L'occasion pour l'ancien entraîneur du Stade de Reims de s'exprimer sur le site poteaux carrés. Guion a notamment connu Victor Lobry à sa formation lorsqu'il a été finaliste de Gambardella puis lorsque le milieu de terrain a évolué avec la réserve.

"Il est capable de jouer partout au milieu de terrain. De par son volume, de par sa technique, je le faisais jouer en 8. Victor aime courir, il était capable de faire du « box to box » comme on dit. Et avec son pied gauche, il était très intéressant." décrit le technicien bordelais.

Lobry devrait s'installer comme relayeur dans le losange de Batlles

"Si Victor joue en 10, ce ne sera pas obligatoirement un garçon qui va se transformer en deuxième attaquant. Par contre, en 10, il va revenir dans le bloc, il va revenir aider les partenaires. Victor c’est un 10 milieu de terrain, ce n’est pas un 10 attaquant. S’il faut se mettre sur une sentinelle adverse et amener après du surnombre, là c’est parfait ! La sentinelle, vous ne la verrez pas et Victor amènera du surnombre. Pour qu’exploite vraiment ses qualités, je pense qu’il prendra un côté du losange mis en place par Laurent." prédit Guion.

"Cafaro peut éliminer qui il veut"

L'ancien coach du Stade de Reims a également eu sous ses ordres Mathieu Cafaro qui évoluait dans un couloir et a eu un parcours significativement différent en signant pro avec le club champenois. "Mathieu est un garçon intéressant car lorsqu’on voit son physique, on est loin d’imaginer ça mais c’est un joueur qui met énormément d’intensité dans tout ce qu’il fait. Il est capable de sprinter, il est capable de répéter les sprints, il est vraiment capable de déséquilibrer par de la répétition de sprints son adversaire. Mathieu est capable d’aller vite, il est capable d’éliminer qui il veut, il est capable de marquer des buts. Maintenant, à lui d’être exigeant avec lui-même pour rester dans ce qu’il sait très, très bien faire. Parce qu’encore une fois, c’est un joueur pétri de qualité. Il a du volume, il sait répéter les efforts." L'ASSE a donc de quoi se languir de ses nouvelles recrues.