ASSE - Mercato : les Verts ont expédié officiellement Ruffier !

L’histoire entre l’ASSE et Stéphane Ruffier est bel et bien arrivée à son terme. Ce lundi, en fin de matinée, le club ligérien a diffusé un communiqué dans lequel il explique qu’il vient de mettre un terme à son contrat à six mois de son terme.

Après la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du joueur, l’AS Saint-Étienne a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier, lequel se terminait le 30 juin 2021, peut-on lire dans le message en question. L’ASSE regrette d’en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l’attitude du joueur qui portait atteinte à l’institution. »

La décision de l’ASSE de se séparer de Ruffier induit que l’intéressé est désormais libre de tout engagement et donc en mesure de s’engager où bon lui semble avec un salaire qui pourrait être revu à la baisse.