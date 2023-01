ASSE - Mercato : les Verts ont laissé filer un crack pour un montant record

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Dans son édition du jour, L’Équipe met en avant les futurs talents du football français. Dans son dernier rapport, le Centre international d’étude du sport a ainsi établi les joueurs les plus prometteurs à chaque poste, en fonction des minutes octroyées et d’autres variables. Et le CIES a érigé plusieurs joueurs français au rang des meilleurs éléments en Europe. Par exemple, le Lyonnais Castello Lukeba est en tête des « centraux défensifs » et son partenaire Malo Gusto l’est pour les « latéraux droit offensifs ».

Lucas Gourna-Douath (19 ans) est aussi pris en exemple et peut laisser un goût doux-amer à l’ASSE. Avant de recruter le natif de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) pour 15 M€, jamais le Red Bull Salzbourg n’avait dépensé une telle somme pour un joueur ! C’est dire la cote du milieu défensif, formé à Saint-Étienne, où il a eu le temps de disputer deux saisons pleines après un premier contrat professionnel signé à 16 ans.

À son arrivée à Salzbourg, l’été dernier, L’Équipe rappelle qu’il a été forfait un mois pour une blessure à une cheville avant d’enchaîner les matches, y compris en Ligue des champions. Il a disputé les six rencontres de la phase de groupes du champion d’Autriche et même été titularisé lors des trois derniers.