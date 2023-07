ASSE - Mercato : les Verts ont offert deux beaux cadeaux à Sissoko

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

C'était hier et notre site vous dévoilait que Ibrahim Sissoko s'était, au cours des dernières heurtes, considérablement rapproché de l'ASSE. L'ancien Sochalien, qui a récemment résilié son contrat, et qui avait failli signer chez les Verts il y ba un an, devrait s'engager ce jour avec le club du Forez pour une durée de trois ans.

Offre moins importante que pour Krasso

Dans son édition du jour, le quotidien régional, Le Progrès, affirme qu'une prime à la signature a été offerte à l'attaquant.

"Le board stéphanois assure qu’il n’a pas dérogé à sa politique en cassant sa tirelire, même s’il a offert une prime à la signature au natif de Créteil. L’offre est même un peu moins importante que ce qu’on a pu proposer à Krasso" (autour de 50 000 euros par mois, NDLR), glisse un proche du club."

