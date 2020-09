ASSE – Mercato : les Verts ont recalé la dernière pépite de l'OL !

Ces derniers temps, Rudi Garcia laisse de plus en plus d'espace au jeune latéral gauche Melvin Bard (19 ans), auteur de très bons matches. Courtisé par le Bayern Munich, le gaucher a fait le choix de prolonger son bail jusqu'en juin 2024 il y a quelques jours. Une bonne nouvelle pour l'OL qui avait déjà grillé la politesse à quelques clubs pour Bard lorsqu'il était plus jeune.

Dans les colonnes du Progrès, Melvin Bard raconte sa venue ratée... à l'ASSE alors qu'il évoluait sous les couleurs du Domtac, un club partenaire des Verts : « J’ai fait des essais à Saint-Étienne, mais ils m’avaient dit que j’étais moins bon qu’un autre jeune et aussi bon que deux autres. Ça n’a pas été plus loin, mais forcément, si j’avais eu le choix entre l’ASSE et l’OL, ça aurait été vite tranché (rires)… Et Strasbourg me voulait aussi, davantage comme milieu gauche d’ailleurs. Mais encore une fois, du moment où Lyon était dans la partie, c’était vite vu ».

Du côté des Verts, on a peut-être raté sans le savoir une deuxième pépite à la Kurt Zouma...