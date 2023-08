ASSE - Mercato : les Verts ont reçu la meilleure nouvelle du monde avec Tardieu

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ces dernières heures, l'AS Saint-Étienne aurait bouclée la venue du milieu de terrain de Troyes, Florian Tardieu, que Laurent Batlles courtise depuis son arrivée sur le banc forézien.

Tardieu vers une résiliation de contrat avec Troyes ?

Bonne nouvelle pour les dirigeants stéphanois, ils ne devraient pas débourser le moindre centime pour s'offrir le natif d'Istres. Et pour cause, d'après nos confrères de Peuple Vert, l'ESTAC devrait libérer Florian Tardieu de sa dernière année de contrat pour permettre sa venue dans le Forez. Une information confirmée par le compte Twitter Actu Sainté, qui annonce, de son côté, que le joueur de 31 ans devrait s'engager pour une durée de trois an en faveur de l'ASSE, soit jusqu'en juin 2026.

🔄 L'ESTAC devrait libérer Florian Tardieu pour permettre sa venue dans le Forez, dévoile @peuplevert.



Des informations que nous sommes en mesure de confirmer.



Selon nos informations, le milieu devrait s'engager pour les 3 prochaines années. ✍️#ASSE pic.twitter.com/nIXh4V5Xzf — Actu Sainté (@actusainte) August 29, 2023

