ASSE - Mercato : les Verts ont tenté cet attaquant avant de faire volte-face

Le charme du mercato. Des rumeurs, des coups réussis et des ratés. Alors que les supporters de l'ASSE trouvent déjà le temps long et aimeraient que les dirigeants passent la vitesse supérieure, une information est venue dans la journée confirmer leur désespoir. Ainsi, l'attaquant de Nîmes, Rafiki Saîd, courtisé par le club du Forez et les Girondins de Bordeaux, choisissait finalement de s'engager à Troyes.

Le joueur était intéressé

Journaliste au Progrès, Romain Colange en a dit plus sur ce dossier. Confirmant que l'ASSE était venue aux renseignements, avait l'intérêt du joueur, mais avait ensuite abandonné le dossier.

L’#ASSE a bien fait une proposition à Rafiki Saïd, emballé par l’idée de rejoindre les Verts, mais n’a finalement pas donné suite. #mercato https://t.co/CnyRdy6KZn — Romain Colange (@RomainColange) July 21, 2023

