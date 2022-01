ASSE - Mercato : les Verts ont un plan B à Mateta en attaque

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Si les dirigeants de l’ASSE veulent rester optimistes au sujet du dossier Jean-Philippe Mateta, ils doivent aussi assurer leurs arrières et penser à un plan B pour couvrir le poste d’attaquant de pointe. En ce sens, une nouvelle piste a été dévoilée aujourd’hui : Julien Ngoy (24 ans).

Selon le site belge Wall Foot, l’attaquant de KAS Eupen est courtisé par l'ASSE cet hiver. Le jeune buteur belge a l’avantage de pouvoir occuper la pointe de l'attaque et le flanc gauche. La mauvaise nouvelle vient toutefois de la concurrence.

Le Montpellier HSC, le Herttha Berlin, Schalke 04, Hambourg mais aussi une franchise de MLS sont aussi sur le coup. Sous contrat avec le club belge jusqu’en juin, Ngoy est évalué à 900 000 euros par la plateforme Transfermarkt.

