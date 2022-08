ASSE - Mercato : les Verts ont une alternative à Léo Pétrot en Suisse

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le retour de Léo Pétrot à l'ASSE semble se compliquer. On savait que les négociations avec Lorient ne se passaient pas très bien et que les Merlus demandaient près d'1 M€ pour lâcher leur défenseur, une somme jugée excessive par le board forézien, pour un joueur formé à L'Etrat et libéré il y a deux ans.

Selon Le Parisien, les Verts ont trouvé une alternative. « Saint-Etienne accélère sur la piste Jordan Lefort. Les discussions sont en cours et avancent positivement pour le défenseur des Young Boys », soutient en effet Benjamin Quarez. A 29 ans, Lefort est dans sa dernière année de contrat à Berne, qu'il avait rejoint il y a deux ans en provenance d'Amiens.