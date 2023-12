ASSE - Mercato : les Verts ou la Ligue des Champions, Bouchouari a tranché !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Dans un entretien accordé au site Evect, Benjamin Bouchouari est revenu sur son choix de rester à l'ASSE cet été plutôt que de rejoindre l'Etoile Rouge de Belgrade, qui l'avait sollicité. "Pour échanger ça avec Saint-Étienne... pour moi ça ne valait pas le coût, a confié le Marocain. Même s'il y avait un salaire plus important, la Ligue des Champions, une bonne poule puisque l’Étoile Rouge avait City et Leipzig dans son groupe… Jouer six matchs en Ligue des Champions pour peut-être se faire éliminer en plus de la vie là-bas qui ne m’intéressait pas, ce n’était pas intéressant pour moi."

Il a refusé l'Etoile Rouge... mais Krasso lui manque

Bouchouari n'a donc pas rejoint Jean-Philippe Krasso en Serbie, ce qui ne l'empêche pas de regretter le départ de l'Ivoirien, qui le prive d'une solution dans le jeu... "Je pense que la saison dernière c’était parfait. Ibra (Wadji) prenait la profondeur et moi je pouvais lui donner ou j’avais Jipé (Krasso) qui décrochait pour jouer court. Ce mélange-là était parfait. Maintenant nous n’avons plus un joueur comme Jipé, Ibra (Sissoko) ça suffit, quand il prend la profondeur, ça ouvre le jeu et je peux proposer des solutions."

