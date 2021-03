ASSE – Mercato : les Verts préparent déjà l'après-Trauco en Croatie !

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

Si l'ASSE traverse de graves soucis économiques, cela n'empêche pas la cellule de recrutement des Verts à travailler sur l'avenir. Obligé de chercher des renforts dans des championnats plus modestes et donc abordables économiquement, Saint-Etienne envoie ses scouts partout en Europe et en Afrique du Nord.

Les Verts sont allés le voir il y a dix jours

Après avoir observé au Maroc, en Algérie ou encore en Turquie en quête de profils défensifs et offensifs, l'ASSE a fait une halte dans les Balkans pour observer un latéral gauche prometteur, international Espoirs croate : Kresimir Krizmanic (HNK Gorica, 20 ans). C'est en tout cas ce qu'affirme le média croate 24 Sata qui assure qu'un émissaire des Verts était présent pour le voir à l'oeuvre lors des deux matchs face à l'Hadjuk Split les 13 et 16 mars dernier. L'ASSE n'est toutefois pas seule sur les rangs pour Krizmanic puisque quelques clubs allemands de première division se sont manifestés.

Défenseur central de formation, reconverti latéral gauche, Kresimir Krizmanic a disputé 22 matchs cette saison chez l'actuel 3e du championnat dalmate. Originaire de Zagreb, l'intéressé est sous contrat avec son club jusqu'en juin 2023. Transfermarkt le valorise aujourd'hui à 600 000€ à peine.