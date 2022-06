ASSE - Mercato : les Verts se sont fait chiper deux coups en or par le RC Lens

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Si l'ASSE a accumulé les mauvais choix ces dernières saisons pour finalement tomber en Ligue 2, les Verts ont aussi eu de bonnes idées qu'ils n'ont pas pu mettre en pratique faute de moyens financiers.

Dans un entretien à RMC dans l'émission L'After Foot il y a quelques jours, Jacky Bonnevay, l'ex-adjoint de Claude Puel, a fait quelques révélations sur des profils intéressants de défenseurs que l'ASSE souhaitait recruter en Ligue 2 avant d'être finalement devancée par le RC Lens qui disposait de plus de moyens.

Badé (Stade Rennais) et Wooh (RC Lens) auraient pu être verts !

« On avait une cellule de recrutement qui fonctionnait bien, le problème est qu'on n'avait pas d'argent pour recruter. On avait listé, validé des joueurs. Je vais vous citer quelques exemples : Loïc Badé qui était alors au Havre, j'avais eu Paul Le Guen notamment au téléphone. Un joueur intéressant à fort potentiel, on était prêt à le prendre. Il a signé à Lens parce qu'on n'avait pas les moyens de Lens pour recruter. L'an dernier, Christopher Wooh jeune défenseur de Nancy, joueur à fort potentiel en fin de contrat. On s'est dit, c'est bon on va pouvoir le prendre et ce ne fut pas le cas parce qu'il y avait une indemnité de formation qu'on n'a pas pu payer. On n'est pas en train de se plaindre, on a fait avec les moyens du bord ».

Pour Lens, le coup Badé fut une franche réussite puisqu'en l'espace d'un an les Sang et Or ont pu faire une grosse plus-value en le cédant au Stade Rennais pour 20 M€. Concernant Christopher Wooh, le pari reste à confirmer mais l'ancien Nancéien a fait quelques bons matchs dans son rôle de doublure en Ligue 1.

