ASSE - Mercato : les Verts sur une bonne affaire à Guingamp ?

Une rumeur de plus dans le Forez. Et si l'on en croit le bien informé Mohamed Touche-Ter, l'ASSE serait déjà venue aux renseignements au sujet du milieu de terrain de l'En Avant Guingamp, Jules Gaudin. Selon l'insider, il n'y a encore "rien de concret", avant de rajouter qu'il y avait eu au cours du passé un "intérêt prononcé."

Information intéressante, tout de même, quand on sait que Gaudin est en fin de contrat avec le club breton et qu'il a récemment refusé une offre de prolongation. Intéressant, également, l'offre d'un club "plus huppé" évoquée par le quotidien Ouest-France il y a quelques semaines.

S'agissait-il de l'ASSE ? Mystère.