ASSE - Mercato : les Verts auraient tenté leur chance avec un joueur de Haise, la réponse du RC Lens est cinglante !

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Selon les informations de Foot Mercato, l'AS Saint-Etienne, toujours en quête d'un avant-centre cet hiver, aurait sondé le RC Lens au sujet d'Ignatius Ganago, qui dispute actuellement la Coupe d'Afrique des Nations 2022 avec le Cameroun.

Tout comme Lorient, le club du Forez aurait tenté d'obtenir le prêt jusqu'à la fin de la saison de l'attaquant camerounais, arrivé à l'été 2020 chez les Sang et Or en provenance de l'OGC Nice contre un chèque de 6 millions d'euros. Mais les dirigeants lensois n'entendraient pas laisser filer en pleine saison Ignatius Ganago, encore moins pour un prêt. On peut toutefois douter que des clubs de Ligue 1 tentent le coup avec un joueur qui ne va pas revenir de sitôt, CAN oblige.

Info : à la recherche d'un attaquant, Lorient et Saint-Etienne ont sondé le RC Lens pour Ignatius Ganago. Mais le club artésien ne souhaite pas voir son attaquant camerounais partir en pleine saison pour un prêt de 6 mois.https://t.co/mwTJ0WpyOe — Sébastien Denis (@sebnonda) January 20, 2022