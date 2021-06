ASSE – Mercato : les Verts toujours dans le coup pour un goleador du National ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Auteur d'une brillante saison sous les couleurs de Quevilly-Rouen-Métropole où il a fini meilleur buteur du National 1 (21 buts en 30 matchs), Andrew Jung (23 ans) fait partie des jeunes buteurs les plus suivis sur ce Mercato d'été. Comme de nombreux clubs de L1 et de L2, l'ASSE s'est notamment renseigné sur l'attaquant, rentré de son prêt en provenance de Châteauroux et encore sous contrat jusqu'en juin 2022.

Si Andrew Jung semblait plutôt destiné à rejoindre Ostende (D1 belge) pour rebondir en prêt en Ligue 2 à Nancy (via le même système de partenariat qui a permis au nantais Batista Mendy d'atterrir en Lorraine), le transfert est encore loin d'être conclu.

Ancien responsable de la cellule de recrutement de l'ASSE, désormais directeur sportif de Châteauroux, Julien Cordonnier a été très clair sur le site officiel de son club : « Il reste un an de contrat à Andrew (Jung) et il a exprimé sa volonté de partir, mais chacune des parties doit y trouver son compte. S’il est amené à partir, nous avons déjà anticipé des solutions. Mais pour l’instant, son départ n’est pas acté et il est toujours un joueur du club. La situation est en stand-by ». Châteauroux attendant un transfert, il est quand même assez peu probable que les Verts puissent s'aligner...