ASSE – Mercato : les vrais chiffres du transfert de Falaye Sacko à Montpellier révélés

Si l'ASSE n'a pas pu faire signer Falaye Sacko faute de moyens et que l'international malien s'est finalement dirigé vers Montpellier, on en sait plus sur les conditions du deal et elles en disent long sur le peu de moyens des Verts sur ce Mercato.

En effet, comme révélé par le Vitoria Guimarães, club propriétaire de Sacko, le deal global s'élève à moins de 2 M€. Le MHSC a obtenu un prêt payant de 500 000€ sur 2022-23 avec une option d'achat obligatoire de 1,3 M€ payable le 31 mai 2023. Le deal global est assorti d'une variable de 200 000€ correspondant à divers bonus de performance pour le club et le joueur.

Focalisé sur le marché des joueurs libres pour l'instant (Giraudon, Briançon, Chambost), l'ASSE n'a pas encore cherché à se positionner sur le moindre transfert payant...

Sacko, c'était moins de 2 M€ Le Vitoria Guimarães a dévoilé les dessous du transfert de Falaye Sacko à Montpellier. L'occasion de se rendre compte que l'ASSE dispose de vraiment peu de moyens pour ne pouvoir s'aligner dessus... Le deal global était inférieur à 2 M€.

Alexandre Corboz

Rédacteur

