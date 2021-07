ASSE - Mercato : Martin Satriano s'éloigne un peu plus

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

L'information a fuité hier : en quête d'un buteur, l'AS Saint-Etienne aurait coché le nom de Martin Satriano sur ses tablettes. Cet attaquant uruguayen de 20 ans fait des malheurs avec la primavera de l'Inter Milan, où il est arrivé en janvier 2020. La saison passée, il a ainsi disputé 30 matches toutes compétitions confondues, marquant 14 buts et délivrant 6 passes décisives. Son profil plaît d'autant plus aux Verts qu'il arriverait en prêt, donc ne coûterait rien, qu'il est jeune et motivé, car désireux de se faire remarquer par les Nerazzurri.

Seulement, dès hier, l'annonce de l'intérêt de Monaco, Nice et Cagliari pour lui avait jeté un froid. Froid devenu polaire ce mercredi avec l'annonce par la presse italienne que Satriano pourrait être inclus dans un deal en compagnie d'Andrea Pinamonti pour permettre à l'Inter de recruter le milieu défensif Nahitan Nandez. Le pitbull uruguayen, ancien de Boca Juniors, est l'une des priorités de Simone Inzaghi. Sachant que les finances nerazzurre sont au plus mal, seul un échange pourrait permettre le recrutement de ce joueur coté à 22 M€. Satriano devrait donc prendre la route de la Sardaigne plutôt que du Forez !

Andrea Pinamonti & Martin Satriano Could Be Keys To Unlocking Cagliari & Inter Talks Over Nahitan Nandez, Italian Media Report #InterMilan #FCIM https://t.co/76jOtLJxEB — Inter Fans (@InterWhatsup) July 28, 2021