ASSE - Mercato : Mateo Pavlovic, septième et dernière recrue des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

« Je suis prêt à tout donner pour l'équipe et les supporters. L’ASSE est un grand club qui possède une belle histoire. L’ambiance ici est magnifique. Je vais apporter mon expérience et mon professionnalisme à l’équipe ».

Pavlovic signe chez les Verts

Du fait de la grosse blessure d'Anthony Briançon, l'ASSE s'est activée pour s'offrir un défenseur central sur le dernier jour du marché... Et c'est le croate et ex Angevin Mateo Pavlovic qui a débarqué en prêt de Rijeka.