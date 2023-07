ASSE - Mercato : Mendy, Sissoko ... Les Verts sont enfin d'attaque !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

A 25 ans, Jean-Philippe Krasso est devenu un joueur de l'Etoile Rouge de Belgrade il y a deux semaines, quittant l'ASSE libre, comme on pouvait le redouter. Dans ce dossier, les dirigeants se stéphanois se seront réveillés un peu tard et malgré une dernière offre nettement revue à la hausse, l'Ivoirien a privilégié la proposition du club serbe, qui lui permettra de découvrir la Ligue des champions. Se pose donc le problème de sa succession et même si son départ ne faisait guère de doutes, pas sûr que l'ASSE l'ait bien anticipé. Jusqu'à ces dernières heures, on se demandait même si le dossier n'était pas parti pour de longues semaines de batailles. Jusqu'à présent, la priorité était connue : il s'agissait d'Alexandre Mendy. A 29 ans, l'ancien Guingampais - 2e meilleur buteur de L2 derrière Georges Mikautadze, avec 19 buts, soit deux de plus que Krasso - était le candidat idoine. Mais, face à l'enlisement du dossier, l'ASSE a donc avancé ses plans B.

Qui après Sissoko ?

Comme l'an dernier, les Verts se sont donc rabattu sur Ibrahim Sissoko. L'ancien Niortais, libre l'été dernier, avait préféré s'engager avec Sochaux, mais le club du Doubs – qui a été rétrogradé en première instance par la DNCG et cherche 22 M€ pour démarrer la saison – a été contraint de le laisser filer gratuitement, acceptant la rupture de son gros contrat. A 27 ans, au sortir d'une saison à 13 buts, l'athlétique attaquant est donc une nouvelle fois sur le marché des joueurs libres. Plusieurs clubs français et européens ont déjà avancés sur Sissoko. Si les Verts partaient avec du retard et moins de capacité financière que la concurrence pour offrir un gros contrat à l'attaquant malien (lequel émargeait à 70 000€ par mois chez les Lionceaux), un forcing est mené depuis quelques jours pour tenter de le convaincre. D'après L'Equipe, on est tout proche de la fumée verte sur ce dossier. Ibrahim Sissoko doit même s'engager pour trois ans. L'intéressé serait déjà dans le Forez pour y passer sa visite médicale.

Et maintenant place à la succession de Kader Bamba ?

Toujours en attaque, quatre autres pistes ont filtré. L'ASSE s'intéresse à Alan Virginius, l'attaquant de Lille, qu'elle aimerait se faire prêter. A 20 ans, l'ailier formé à Sochaux a peu joué lors de sa première saison dans le Nord (16 matches, 1 but) après avoir été transféré pour 4 M€ l'été dernier. Des clubs de L1 seraient aussi intéressés par le prêt du capitaine de l'équipe de France U20. Un dossier compliqué, donc. Et surtout un dossier entrant davantage dans le cadre du remplacement de Kader Bamba, rentré de son prêt au FC Nantes. Une piste qui ressemble à celle menant à Moussa Doumbia (FC Sochaux, 28 ans). D'après L'Equipe, les Verts se sont placés sur l'ailier malien du club doubiste même si aucune offre n'est encore partie. Toujours en Ligue 2, Le Dauphiné Libéré a glissé le nom de Migouel Alfarela (25 ans), en partance du SC Bastia.

A l'étranger, l'ASSE s'intéresse aussi à Bénie Adama Traoré, un jeune attaquant ivoirien de 20 ans qui cartonne en Suède, au BK Häcken, club avec lequel il a inscrit 12 buts en 13 matchs cette saison. Traoré évolue dans le même club qu'Ibrahim Sadiq, un ailier ghanéen que l'ASSE avait convoité l'hiver dernier et qui avait fait faux bond aux Verts au dernier moment alors qu'il était venu passer sa visite médicale dans le Forez. Comme les agents de Sissoko, les dirigeants de Häcken ne sont donc pas des inconnus pour les décideurs stéphanois...

