ASSE Mercato : Miladinovic déjà sur le départ ?

La 5e recrue des Verts se nomme Igor Miladinovic, un milieu offensif serbe de 21 ans, qui a marqué la saison dernière 11 buts toutes compétitions confondues avec Cukaricki (42 matches, 35 comme titulaire). Le site Data Scout s’est penché sur son profil et la présentation des qualités du joueur est plutôt élogieuse. Sauf qu'il ne s'agirait pas d'un produit fini, et que Miladinovic a encore pas mal de travail devant lui pour espérer s'imposer en L1, à en croire le média. "Igor Miladinovic, le feu follet serbe, est un joueur particulièrement agréable à voir jouer mais on l'imagine encore un peu trop tendre pour la Ligue 1. Mais le signer puis le prêter dans la foulée dans une ligue intermédiaire pour y gagner en expérience et en améliorant son jeu, cela peut être une riche idée", avait on pu lire.

Plusieurs prêts à l'étude

Et la solution d'un prêt est envisagée, justement, par les dirigeants stéphanois. C'est ce qu'indique le quotidien régional Le Progrès, ce lundi, en révélant que plusieurs jeunes joueurs dont Miladinovic) pourraient être prêtés d'ici la fin du Mercato. Jibril Othman, auteur de 3 buts pendant la préparation, pourrait être concerné lui aussi.

