ASSE - Mercato : Monnet-Paquet se rapproche de son club de coeur

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Après deux ans à Chypre, l'ancien de l'ASSE Kévin Monnet-Paquet a quitté l'Aris Limassol cet été et il est ouvert à un nouveau challenge. Revenu vivre dans son Isère natale, KMP avait une touche avec le FC Annecy mais il ne rejoindra pas le club haut savoyard.

Il a décliné Annecy et envisage de signer à Bourgoin

Selon les informations du Dauphiné Libéré, le FC Annecy voulait le mettre à l'essai et il a refusé. A 35 ans, le Berjallien envisagerait de plus en plus de jouer pour Bourgoin-Jallieu, son club de coeur (N2).

Le FC Annecy a proposé à Kévin Monnet-Paquet de faire un essai. Proposition refusée par le joueur.



(@ledauphine) — Rouges & Blancs 74 ❤️🤍 (@RougesBlancs74) August 31, 2023

Podcast Men's Up Life