ASSE - Mercato : Morgan Guilavogui ferme la porte à un retour chez les Verts

En grande forme actuellement sous les couleurs du Paris FC (13 buts cette saison), Morgan Guilavogui (ailier, 25 ans) a été lancé sur son avenir par le site Poteaux-Carrés. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le frère de Josuha Guilavogui a reconnu une envie de découvrir l'élite prochainement :

« Il va y avoir des sollicitations mais je n’en fait pas une fixette. Je me focalise sur la fin de saison qui va être importante. C’est important de bien finir la saison, ensuite je prendrai la meilleure décision avec la direction bien sûr, en bonne intelligence (…) J'estime que j'ai fait mes preuves en Ligue 2. Tu l’as rappelé, j’ai mis plus 11 buts la saison dernière, j’en suis actuellement à 13 alors que la saison est loin d’être terminée ».

« Franchement, je ne me vois pas retourner à Saint-Etienne »

Quant à savoir s'il pourrait revenir à l'ASSE, lui qui était pensionnaire de l'équipe U17, Morgan Guilavogui a décliné poliment : « On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le foot, ça va tellement vite dans les deux sens… Mais franchement, je ne me vois pas retourner à Saint-Etienne. Je me sens très bien au Paris FC, le président ici m’a toujours fait confiance. Si je dois rester en L2, autant rester dans le club qui m’a donné l’opportunité de me montrer. Même si je respecte énormément l’ASSE qui est un très beau club, je pense que ça ne vaut pas le coup pour moi de rester au même étage dans un club rival ».