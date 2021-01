ASSE – Mercato : Mostafa Mohamed a déjà la tête ailleurs qu'à Saint-Etienne

Mostafa Mohamed (Zamalek, 23 ans) rejoindra-t-il l'AS Saint-Etienne cet hiver ? Pour la première fois depuis l'ouverture du dossier, Jean-Luc Buisine, responsable du recrutement des Verts, a fait le point sur le dossier pour le média égyptien FilGoal.

Alors que tout semblait ok pour un deal en paiement échelonné et un contrat de quatre ans et demi de l'attaquant des Pharaons, le Zamalek a finalement fait marche arrière. Selon le dirigeant de l'ASSE, les deux clubs ont même rompu les négociations depuis et Buisine est rentré en France sans aucun accord sur ce transfert.

Mohamed voit les Verts comme un tremplin vers l'Angleterre

Pour autant, et selon nos informations, tout ne serait pas encore totalement terminé. Le Zamalek a acté le départ de Mostafa Mohamed sur ce mois de janvier 2021 et cherchera à trouver un accord avec un club – Saint-Etienne ou non – avant la fermeture de la fenêtre de transferts. De son côté, le joueur a déjà la tête ailleurs.

Jean-Luc Buisine l'a d'ailleurs confirmé dans l'entretien à FilGoal : « Le joueur nous a posé des questions sur l'entraîneur Claude Puel, et il est convaincu que ce que ce dernier peut donner une impulsion à sa carrière pour jouer à l'avenir en Premier League. Mais les négociations sont maintenant au point mort ».