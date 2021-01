ASSE - Mercato : Mostafa Mohamed à Galatasaray, c'est officiel !

C'est un feuilleton qui a duré plusieurs semaines qui vient de trouver son épilogue ce jeudi soir. L'ASSE souhaitait ardemment la venue de Mostafa Mohamed, l'attaquant va finalement signer à Galatasaray. Le club égyptien a officialisé sur son site web que Mostafa Mohamed était prêté avec option d'achat au club turc, avant que le joueur lui même ne publie un cliché de sa signature.

Le communiqué de Zamalek :

« Le comité en charge de la gestion du club Zamalek, dirigé par le général de division Imad Abdel Aziz Helmy, a accepté de prêter le joueur Mostafa Mohamed, l'attaquant de l'équipe première du club, à l'équipe turque de Galatasaray pour une durée d'un an et six mois, à partir d'aujourd'hui 28 janvier jusqu'à fin juin 2022.

Cela répondait à la volonté du joueur de devenir professionnel et la direction du club tenait à ne pas bloquer ses ambitions de réaliser le rêve du professionnalisme européen.

Le contrat inclut que le club de Zamalek percevra 2 millions de dollars, à payer cash, et dans le cas où le club souhaite lever l'option d'achat et que le club de Zamalek l'accepte, le club turc paiera 4 millions de dollars cash, à condition que cette option soit activée au plus tard le 31 décembre 2021. »