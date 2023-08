ASSE - Mercato : un concurrent des Verts se lance à l'assaut de deux Stéphanois

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Outre les arrivées, les Verts enregistrent également des départs. Ils pourraient d’ailleurs en voir un nouveau se dessiner, celui d’Aïmen Moueffek. Un club de Ligue 2 pense au jeune stéphanois.

Le SCO pense à Moueffek et Monconduit

D’après les informations de Foot Mercato, Angers pense à Aïmen Moueffek pour remplacer Batista Mendy, qui devrait quitter le club. Pour rappel, le joueur de 22 ans avait refusé de prolonger, et son contrat se termine l’été prochain. Une possible bonne nouvelle pour les finances des Verts, ils pourraient tenter de toucher un peu plus d’un million. Foot Mercato dévoile également qu'Angers s'intéresse aussi à Thomas Monconduit.

