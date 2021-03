ASSE - Mercato : Moueffek voudrait partir cet été pour un club habitué à la C1

La semaine dernière, France Football révélait que plusieurs clubs étrangers suivaient Aïmen Moueffek avec attention. Il y avait les Allemands de Mönchengladbach et de Leverkusen, les Belges d'Anderlecht et les Autrichiens du Red Bull Salzbourg. Depuis, Wolverhampton et Cadix se sont agglomérés à la liste des courtisan pour le milieu de terrain de 19 ans, sous contrat jusqu'en 2022, auteur de belles performances les rares fois où Claude Puel a daigné lui donner sa chance.

Moueffek séduit par le SSCN

Là réside justement tout le problème : le manager des Verts estime que Moueffek n'est pas encore au point comparé aux autres milieux de terrain défensifs que sont Camara, Gourna-Douath, Youssouf ou Neyou. En outre, Puel ne ménage pas son jeune joueur, sorti après seulement 20 minutes de jeu sur la pelouse de Lorient (1-2) il y a trois semaines. Bref, alors que l'ASSE aimerait le prolonger, Moueffek s'interroge fort légitimement sur la suite à donner sa carrière. Surtout qu'un gros l'a contacté.

Ce gros club, ce sera le Napoli. Selon Calcio Mercato, les Parténopéens, qui avaient déjà recruté un Stéphanois en la personne de Faouzi Ghoulam en 2014, seraient même la priorité du joueur pour la saison prochaine. Régulièrement qualifiés pour la Champions League, ils sont actuellement 5es, à deux longueurs et un match en moins (joué demain sur la pelouse de la Juventus) de l'Atalanta. Leur projet a séduit Moueffek, même si celui-ci n'a pas fermé la porte à l'ASSE.