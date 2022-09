ASSE – Mercato : Moukoudi, Aouchiche... l'opération dégraissage s'est plutôt terminée chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

L'enjeu des derniers jours du Mercato consistait aussi, pour l'ASSE, à se délester de certains éléments. Et au final, le club forézien aura réussi à faire partir la plupart des éléments sur qui Laurent Batlles ne comptait pas s'appuyer. Cela avait été le cas début août de Zaydou Youssouf, parti à Famalicao, puis un peu plus tard d'Harold Moukoudi, cédé à l'AEK Athènes. Et dans la dernière ligne droite du Mercato, le board forézien a réussi à « recaser » trois joueurs. Maxence Rivera a été prêté au Puy (N1). Et Yvan Neyou a été prêté à Leganes (L2 espagnole). L'ancien « chouchou » de Claude Puel n'entrait pas dans les plans de Batlles, trop fantasque. Mais surtout, c'est un autre joueur qui symbolise le fiasco de l'ère Puel qui a quitté le Forez lors des toutes dernières minutes du marché : Adil Aouchiche.

Sow reste à quai, Abi aussi

Plus gros salaire du club, l'ancien parisien a rejoint Lorient, dans des circonstances qui restent assez floues. Le communiqué de l'ASSE fait état d'un transfert mais d'autres sources indiquent qu'Aouchiche a été libéré de sa dernière année de contrat. Une version qui nous a été confirmée. Le jeune milieu offensif (20 ans) a signé pour trois ans chez les Merlus. Selon L'Equipe, il aurait renoncé à la dernière tranche de sa prime à la signature de 4 M€, estimée à 1 M€, tout en gardant un pourcentage, supérieur à 20%, sur sa future revente. L'ASSE, qui espérait 5 M€ pour l'international U20 au début de l'été, était prête à le laisser partir sans réelle contre partie, avec son rendement très décevant et un salaire incompatible avec la Ligue 2 (170 000€ bruts par mois). Lors des dernières heures du marché, les dirigeants stéphanois ont aussi tenté de pousser Saidou Sow vers la sortie. Des discussions ont eu lieu avec Reims, intéressé par son prêt, mais elles n'ont pas abouties, l'ASSE ayant refusé d'intégrer une option d'achat pour son défenseur guinéen (20 ans). Malgré certaines rumeurs faisant état d'intérêts de plusieurs clubs, notamment Auxerre, Hambourg et le Werder de Brême, l'ASSE n'aurait pas reçu d'offre pour Yvann Maçon. Ni pour Sergi Palencia, Gabriel Silva et Mickaël Nadé, trois autres éléments que le club n'aurait pas retenus. En revanche, il y a bien eu une offre pour Charles Abi, en provenance de Valenciennes. Et comme révélé dans nos colonnes, l'attaquant n'a pas souhaité donner suite, préférant rester à l'ASSE alors qu'il n'entre pas dans les plans de Batlles. Un échange avec Aziz Yakubu, l'attaquant ghanéen de Rio Ave, avait aussi été envisagé. Et refusé par Abi, sous contrat chez les Verts jusqu'en 2024.