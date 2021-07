ASSE - Mercato : Moulin est parti à Troyes avec un joli cadeau en poche

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

C’est fini entre Jessy Moulin et l’ASSE. Le gardien de 35 ans a décidé de mettre fin à son contrat pour rejoindre Troyes, club promu en Ligue 1 cette saison. L’ESTAC s’attache les services de Jessy Moulin, un contrat de deux ans vient d’être signé. C’est donc une page qui se tourne pour le gardien auteur de 22 saisons avec les Verts. Le club a rendu un très bel hommage à Jessy Moulin dans un long communiqué paru sur leur site officiel.



“L'ASSE remercie Jessy Moulin pour son professionnalisme, son dévouement et ses qualités humaines qui en ont fait un exemple pour tous les jeunes joueurs du centre de formation qui ont intégré le groupe pro mais aussi pour toutes recrues qui ont revêtu le maillot vert. Dirigeants, staffs, joueurs et salariés du club lui souhaitent pleine réussite sous ses nouvelles couleurs.” a écrit l'AS Saint-Etienne sur leur site officiel.

