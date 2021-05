ASSE - Mercato : Mourinho en pince pour un ancien Vert !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

A peine remercié par la direction de Tottenham, José Mourinho a retrouvé un banc ! Le Special One a en effet été nommé il y a quelques jours nouvel entraineur de l'AS Roma à partir de la saison prochaine. C'est donc en toute intimité que le technicien portugais travaille pour préparer doucement mais sûrement le prochain marché des transferts.

Désireux de donner un nouvel élan au secteur offensif du club de la Louve, José Mourinho aurait décidé de faire ses emplettes en Premier League, championnat qu'il vient donc de quitter. Selon les informations relayées par le Daily Mail, le Special One serait intéressé par le profil d'Allan Saint-Maximin. L'ancien joueur de l'ASSE, très en vue sous le maillot de Newcastle, couterait aux alentours des 35 millions d'euros.

