ASSE - Mercato : Moustapha Bayal glisse un précieux conseil à une recrue hivernale

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Sur Poteaux Carrés, Moustapha Bayal Sall a commenté les arrivées de ses compatriotes Boubacar Fall et Pape Cissé à l'ASSE. Concernant Cissé, l'ancien défenseur des Verts se veut enthousiaste. « Je le connais personnellement car lorsque l’on vient pendant les vacances au Sénégal, on joue des matches de préparation entre nous, du coup il arrive qu'on se rencontre entre pros, a confié Bayal. Il s’est fait connaître en France en L2 à Ajaccio où il a été très bon, ce qui lui a permis de signer à l’Olympiakos. C’est un joueur de top niveau qui a joué pas mal de matches de Coupe d’Europe. Sur le terrain, Pape n’est pas là pour rigoler, il n’est pas en défense pour faire le beau. Il est dur sur l’homme et techniquement, il est bon. Après, il sait rester prudent, il ne prend pas certains risques qui pourraient poser des problèmes. Je trouve que ses relances sont plutôt propres. Il est attentif et communique beaucoup aussi avec ses coéquipiers. C’est un défenseur qui sait se montrer intraitable. »

« Fall doit s'inspirer de Jessy Moulin »

Et sur Fall (20 ans), Bayal s'est montré tout aussi élogieux. « Pour l'avoir déjà vu à l'oeuvre, Boubacar a déjà pas mal d’atouts dans son jeu, a-t-il confié. Sur le terrain, il n’a peur de rien. Il est serein et n’a pas peur de sortir sur les corners et sur les centres. Je trouve qu’il a de bonnes prises de balle. Techniquement il se débrouille aussi très bien dans son jeu au pied. C’est un gardien qui sait s’imposer dans sa surface de réparation . Et à « Mouss » d'ajouter : « Je lui conseille de prendre Jessy Moulin comme référence. Je souhaite qu’il le considère comme un grand frère et le respecte. Que Boubacar suive Jessy qui est un bon gardien, très professionnel et bosseur. Moulin a galéré, il était derrière un immense gardien mais aujourd’hui et c’est un juste retour des choses vu son abnégation, c’est lui le grand gardien. Si Boubacar veut être le grand gardien de demain, qu’il s’inspire de Jessy. »