ASSE – Mercato : Neyou a lâché un scoop surprenant sur son transfert définitif

Révélation de l'ASSE depuis le début de saison, Yvan Neyou est sans aucun doute la bonne pioche des Verts cet été. Le milieu de terrain que Claude Puel, aidé par son gendre, est allé chercher dans l'équipe B de Braga s'affirme comme le patron de l'entrejeu stéphanois depuis le début de saison.

Dès son premier match, la finale de la Coupe de France face au PSG, Neyou avait d'ailleurs marqué les esprits. Ses bonnes prestations répétées avec l'ASSE n'ont donc pas mis longtemps à convaincre Claude Puel de lever l'option d'achat qui était assortie à son prêt en provenance du Portugal.

Neyou n'a pas changé de salaire

Devant la presse ce midi, Neyou n'a pas caché sa satisfaction. « C’était mon objectif de signer ici mais sur le long terme. Je ne pensais pas que ça se ferait aussi vite. Je suis très heureux et je remercie le club d’avoir levé l’option d’achat. Ça me permet de travailler plus sereinement ». Mais en plus de cette satisfaction bien légitime, Yvan Neyou a fait une confidence plus surprenante relevée par le journaliste de Radio Scoop Anthony Perrel.

En effet, malgré son transfert définitif, Yvan Neyou n'aurait tiré aucun avantage salariale de cette signature. Une annonce d'autant plus étonnante que Neyou émargeait, selon les derniers échos, au salaire « modeste » de 12000 euros par mois. Pas vraiment le standard d'un joueur important d'un club de Ligue 1...