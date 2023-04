ASSE - Mercato : Neyou fait une annonce forte sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Plus en odeur de sainteté à l'AS Saint-Étienne, Yvann Neyou a été prêté cette saison à Leganés par l'ASSE. Mais alors que son prêt ne comporte pas d'option d'achat, le milieu de terrain camerounais devrait donc revenir dans le Forez cet été. À moins que l'actuel 15e de LaLiga 2 ne décide de recruter définitivement l'ancien joueur de Braga.

C'est en tout cas ce que souhaite le principal intéressé, comme il l'a confié pour le média espagnol Somos Lega. "Je ne regrette pas d'être venu à Leganés, j'ai beaucoup appris pour comprendre le jeu espagnol. C'est un prêt jusqu'à la fin de la saison, il n'y a pas d'option pour une saison de plus. Mais j'aimerais continuer à Leganés, je vais bien, il y a de bonnes personnes au club, et ils vous disent la vérité ici."

🎙️PODCAST | Neyou: "Es una decepción no poder estar más arriba, pero no me arrepineto de haber venido al @CDLeganes"



⚽️ "Imanol es más de controlar los partidos y anticiparse a las cosas. Carlos piensa qué podemos hacer nosotros para ganar"



➡️https://t.co/cjHIjeZQ6h pic.twitter.com/wJOCqGecb2