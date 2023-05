ASSE - Mercato : Nkounkou est tenté par un départ en Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dans un long et passionnant entretien à Onze Mondial, en kiosques depuis ce vendredi matin, Niels Nkounkou a évoqué sa grande gratitude à l'égard de l'ASSE, qui l'a sorti de la difficulté alors que ses prêts au Standard de Liège et à Cardiff étaient plus que moyens : « Malgré les péripéties vécues, je sors d’un trou. J’étais limite enterré, je me sens très bien à Saint -Étienne ».

Nkounkou ne tranchera qu'en fin de saison

Pour autant, l'ancien Marseillais n'est pas sûr de rester, lui qui n'est que prêté par Everton et refuse encore de se projeter : « Je ne pense pas spécialement à mon avenir. Je veux d’abord bien finir la saison, collectivement et individuellement. Après, en fonction de mes performances, on verra ce que l’avenir me réserve. Il faut que je sois bon tous les week-ends. Après, je réfléchirai à savoir s’il faut rester à Saint-Étienne ou signer ailleurs sachant que j’appartiens à Everton. Je ne me prends pas la tête, je reste concentré sur le terrain. On verra ce qui se passera ».

« Si Marseille cherche un latéral gauche... »

Reconnaissant ne pas savoir si l'ASSE a la main sur son option d'achat, Niels Nkounkou reconnaît sans peine être tenté par la Ligue 1 : « En montrant ce que je montre en L2, ça me donne envie de me jauger à l’échelon supérieur. Mais est-ce qu’il y a des clubs intéressés par mon profil ? On ne sait pas. C’est pour ça que je ne me prends pas la tête. Si Marseille cherche un latéral gauche, c’est bien pour eux (rires). Moi, je veux bien finir à Saint-Étienne, ensuite, on verra. »

Pour résumer Prêté avec option d'achat par Everton, Niels Nkounkou n'est pas forcément contre l'idée de découvrir autre chose que l'ASSE la saison prochaine. Ses bonnes performances en Ligue 2 ont aiguisé son envie de découvrir l'élite.

Alexandre Corboz

Rédacteur