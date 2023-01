ASSE – Mercato : Nîmes ouvre la porte pour une piste des Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Si l'ASSE a déjà finalisé cinq renforts (Charbonnier, Larsonneur, Appiah, Nkounkou, Bamba) sur ce Mercato d'hiver, les Verts n'ont pas encore fini leurs emplettes. Le club ligérien aspire notamment à recruter un milieu défensif et plusieurs noms circulent parmi lesquels Lamine Fomba (Nîmes, 24 ans).

Rani Assaf est prêt à vendre Lamine Fomba cette semaine !

Dans un entretien à Objectif Gard, le président des Crocos Rani Assaf n'a clairement pas fermé à la porte à une vente du natif de Rosny-sous-Bois, lequel partira libre en fin de saison faute d'une prolongation.

« Il y a déjà eu deux départs. La porte est ouverte pour quelques joueurs s'il y a de bonnes offres. C'est une question d'opportunité. Si on a une bonne offre pour le club on la prendra. Sinon, les joueurs sont à la disposition du coach », a justifié le dirigeant gardois.

Désireux de se renforcer, Rani Assaf jalouse également un peu l'ASSE pour ses moyens sur ce Mercato et dans cette course au maintien : « On n'est pas dans les mêmes proportions que Saint-Étienne, car contrairement à eux, on n'a pas touché 16.5M€ sur CVC. On fait avec nos moyens ».