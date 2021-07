ASSE - Mercato : on en sait plus sur l'avenir d'un partant des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Non conservé par l'AS Saint-Etienne à l'été 2020, Nathan Cremillieux n'a pas signé son premier contrat professionnel avec le club de son cœur. Le gardien de 21 ans est toujours à la recherche d'un nouveau challenge, comme il l'a confié dans une interview accordée au Dauphiné Libéré.

"Je ne me ferme aucune porte"

"J'ai récemment fait un essai de trois entraînements avec le groupe pro de Rodez (Ligue 2). J’ai eu de très bons retours. J’attends désormais leur réponse. Mais je ne me ferme aucune porte, car je ne peux pas me le permettre. (...) Un projet en National me plairait beaucoup. S’il faut que je parte à l’étranger, il n’y a aucun problème. Bien au contraire. J’ai eu la chance de passer près de deux mois chez mon ami Naïs Djouahra pour me préparer avec lui, il était prêté cette saison par la Real Sociedad à Mirandés. Et j’ai vraiment aimé ce pays. L’Espagne a une culture du football, une façon de jouer, qui me correspondent. Le championnat espagnol m’attire", a confié l'ancien portier des Verts.

