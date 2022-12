ASSE - Mercato : on sait si le prêt de Maçon comporte une option d’achat

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

L’opération dégraissage va débuter à l’ASSE. Le Parisien l’affirme haut et fort : Yvann Maçon va quitter le Forez pour s’engager en faveur du Paris FC. « Il sera à Orly ce jeudi, avance le quotidien francilien. Le latéral droit va être prêté par l’ASSE où il est sous contrat jusqu’en juin 2025 et disputé 12 matchs et marqué 3 buts cette saison. Les dirigeants de l’ASSE l’avaient mis sur une liste de joueurs susceptibles de partir afin de renforcer l’équipe au mercato de janvier. »