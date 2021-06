ASSE – Mercato : Palencia, Diousse, Krasso... quel avenir pour les prêtés ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Ils se sont mis en évidence

Mickaël Nadé (QRM, National)

Sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2022, Mickaël Nadé (22 ans) ne rentre pas dans les plans de Claude Puel. Pourtant, le solide défenseur central franco-ivoirien, arrivé à l'ASSE à l'âge de 15 ans, a été auteur d'une belle saison avec Quevilly-Rouen (National), terminant à la 2e place derrière le SC Bastia, synonyme d'accession en Ligue 2. Titulaire en charnière centrale (30 matches disputés), Nadé s'est affirmé comme un cadre de l'équipe coachée par Bruno Irles. L'incertitude plane autour de l'avenir du coach normand, mais Nadé pourrait bien accompagner QRM en L2 la saison prochaine.

Jean-Philippe Krasso (Le Mans, National)

Après des débuts compliqués, l'attaquant (23 ans) a retrouvé lez chemin des filets dans le sprint final avec Le Mans. Même si son équipe a terminé au pied du podium, l'ancien joueur d'Epinal a réussi sa fin de saison en inscrivant 5 buts. Arrivé l'été dernier à l'ASSE, il n'avait pas inscrit le moindre but en six apparitions en L1. Sous contrat jusqu'en 2023, son avenir reste flou.

Titulaire, il est encore sur le pont

Sergi Palencia (Leganes, L2 espagnole)

L'ancien joueur de la Masia est un titulaire indiscutable (35 apparitions) au poste de latéral et parfois de milieu droit. Même s'il n'a délivré aucune passe décisive, et pas marqué le moindre but, l'ancien bordelais retrouve du temps de jeu dans la banlieue de Madrid. Il dispute actuellement les play offs pour accéder en Liga. Son contrat à l'ASSE s'achève en 2023, mais Claude Puel ne compte plus sur lui. L'Espagnol (25 ans) souhaiterait rester à Leganes.

Il a fait sa saison

Alexandros Katranis (Hatayspor, L1 turque)

0 match avec l'ASSE... Le latéral gauche (23 ans) a enchaîné cette saison un troisième prêt en autant de saisons. Arrivé au club en 2018, le latéral grec avait été prêté à Mouscron, en Belgique, puis à Atromitos, son club formateur. Cet été, il a de nouveau été prêté à Hatayspor, en D1 turque, et son équipe a terminé à la 6e place. Après des débuts assez difficiles où il est resté sur le banc lors des neuf premières journées, l'ancienne trouvaille de David Wantier a grapillé progressivement du temps de jeu (17 titularisations, 1 but), devenant même le titulaire dans son couloir gauche. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Verts, mais pas sûr du tout qu'il ait enfin sa chance...

Pour eux, ça a été plus beaucoup plus compliqué...

Assane Diousse (Ankaraguçu, L1 turque)

Déjà prêté au Chievo Vérone en 2018-2019, le milieu de terrain sénégalais (23 ans) a connu la même mésaventure qu'en Italie : il a été relégué. Avec 20 apparitions et seulement 9 titularisations, l'ancien joueur d'Empoli n'a pas brillé. Acheté à l'été 2017 pour 5 M€, le natif de Dakar a encore un an de contrat à l'ASSE. Qui va devoir lui trouver un nouveau point de chute.

Lamine Ghezali (SC Lyon, National)

Un nouveau prêt, cette fois-ci en National, du côté du Sporting Club de Lyon (anciennement Lyon-Duchère), sans grand succès là encore... L'ancien pensionnaire du centre de formation n'a pas fait trembler les filets une seule fois en 14 apparitions, dans une équipe qui a terminé à la dernière place. En début de saison, Ghezali s'était signalé avec la réserve en inscrivant sur penalty le but de la victoire (3-2) des Lyonnais contre... la réserve de l'ASSE. La saison passé, l'ailier (21 ans) avait déjà échoué en Ligue 2, à Châteauroux. Muet en six apparitions, il avait été renvoyé dans le Forez dès la mi-saison. Sous contrat jusqu'en juin 2022, la réserve l'attend s'il ne trouve pas preneur ailleurs.