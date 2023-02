ASSE – Mercato : Palencia rejoint Bouanga à LA !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

« Merci magnifique Peuple Vert ! Ça a été un honneur et un vrai plaisir que de porter ce maillot vert. Beaucoup de bonnes choses vont arriver pour ce grand club avec la passion et l’enthousiasme des meilleurs supporters de France. Bonne continuation ! Vert un jour, vert toujours !! » : Sergi Palencia a remercié l'ASSE et ses supporters en début de semaine après avoir résilié son contrat.

Et l'ancien bordelais n'a pas tardé à rebondir puisque le Los Angeles FC, champion de MLS en titre, annonce ce jeudi sa signature jusqu'en 2024, avec une autre année en option. Palencia retrouvera donc Denis Bouanga en Californie.